Tres obreros murieron instantáneamente al desplomarse un muro de concreto de cinco metros de altura en una obra de un edificio multifamiliar en San Borja. La estructura, que tenía 40 centímetros de espesor y había sido vaciada el día anterior, cedió durante el retiro de su encofrado, aplastando a los trabajadores minutos antes de que culminara su jornada.

Entre los fallecidos se encuentra William Alfredo Núñez, un joven de 19 años que solo llevaba tres días laborando y anhelaba postular a la Policía. Los equipos de rescate, compuestos por 70 bomberos, trabajaron durante casi seis horas para recuperar los cuerpos, los cuales se hallaban atrapados bajo tres metros de escombros. Los familiares, desconsolados, exigieron que no quede impune esta tragedia, mientras las autoridades paralizaron la obra e iniciaron una investigación para determinar responsabilidades.

