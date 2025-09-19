Un video viral que mostraba el estado de abandono de 35 perros en San Isidro provocó la inmediata movilización de vecinos y autoridades, quienes lograron su rescate de un camión furgón donde se encontraban hacinados. Los canes, que presentaban un grave estado de desnutrición y deshidratación luego de que el presunto responsable fuera desalojado judicialmente del inmueble, recibieron los primeros auxilios por parte de personal municipal.

La intervención se ejecutó en la avenida Petit Thouars, donde el nuevo propietario del lugar incumplió su promesa de trasladarlos a un refugio, lo que generó la alerta vecinal. Aunque dos de los animales ya fueron dados en adopción y se recuperan, la incertidumbre rodea el paradero de los 33 restantes, supuestamente llevados a un albergue en Villa María del Triunfo, información que aún debe ser verificada oficialmente para garantizar su bienestar.

La Municipalidad de San Isidro se pronunció al respecto a través de un comunicado en el que dieron detalles de los hechos y precisando que no encerraron ni abandonaron a los canes, por lo contrario, brindaron atención veterinaria a dos cachorros heridos y que vienen velando por su recuperación.

Además, anunciaron que el inicio de medidas legales contra el anterior ocupante del inmueble, así como la persona que ingresó posteriormente al predio, por el presunto delito de maltrato animal.

