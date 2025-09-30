Falsos técnicos roban S/10 mil de vivienda tras ingresar a un edificio multifamiliar en San Juan de Lurigancho, donde usaron un spray con agua para reducir la calidad de las cámaras de seguridad. Los delincuentes aprovecharon que dos departamentos estaban vacíos para sustraer electrodomésticos e inmuebles, lo que demuestra la planificación previa con la que actuaron.

La víctima de uno de los departamentos se cruzó con los hampones, quienes se hicieron pasar por trabajadores que revisaban medidores de luz, lo que generó confusión en el momento. Aunque intentó seguirlos al notar el engaño, los ladrones ya habían huido, lo que evidencia cómo la modalidad de disfraz facilita la fuga y eleva la alerta entre vecinos de San Juan de Lurigancho.

