Un adolescente de 17 años fue brutalmente golpeado y asaltado por dos maleantes encapuchados cuando acudía a una bodega del barrio para cumplir un encargo de su madre, en San Luis. La implacable agresión, que se prolongó por largos minutos, dejó al joven con múltiples traumatismos en brazos y espalda. Los delincuentes, tras el violento asalto, huyeron del lugar en un auto rojo que los esperaba en la avenida, llevándose el celular y pertenencias del agraviado.

Vea también: Extorsionadores queman combi de transportista que se negó a pagar “cupo”

La víctima, que se encuentra en proceso de postulación a la universidad, fue diagnosticada con traumatismos múltiples y requiere una larga recuperación que le impide valerse por sí mismo. Su abuelo manifestó la indignación familiar ante la indiferencia de los vecinos que presenciaron el hecho sin intervenir, mientras exige mayor seguridad en la zona. El joven permanece emocionalmente afectado y traumatizado por la experiencia vivida, reflejando el impacto psicológico de este violento ataque.

