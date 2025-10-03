Cámaras captan a extorsionador prendiendo fuego a un auto en un taller en San Luis, luego de que el dueño se negara a pagar el cobro de cupo exigido por delincuentes. El ataque, que quedó registrado en video y que dejó visibles marcas de fuego en el portón del local, ocurrió después de que la víctima recibiera un mensaje advirtiendo represalias si no entregaba dinero.

El dueño del taller aseguró que viene siendo amenazado desde hace un año, lo que refleja un patrón de hostigamiento que afecta a comerciantes de la zona. Autoridades locales confirmaron que este tipo de ataques, que combinan extorsión con violencia directa, incrementan el temor en los vecinos, quienes piden mayor seguridad para evitar que la situación escale.

