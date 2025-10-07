La Policía Nacional capturó en San Luis a un sujeto que asaltaba a transeúntes y fugaba en mototaxi, poniendo fin a una ola de robos que mantenía en zozobra a los vecinos del distrito. Sus víctimas principales eran mujeres desprevenidas, a quienes arrebataba las carteras colgadas al pecho antes de escapar rápidamente en el vehículo.

El delincuente operaba con un cómplice a bordo de un mototaxi azul, simulando ser pasajero para sorprender por la espalda a personas que esperaban el transporte público. El arresto se logró tras un minucioso seguimiento con cámaras de seguridad, que permitió identificar su modus operandi y ubicarlo durante su segundo atraco del día.

