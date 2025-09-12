Vecinos del distrito de San Luis han instalado rejas que invaden el espacio ajeno, afectando específicamente a la familia de la señora Flor, quien lleva cuatro años sin poder pintar su fachada ni limpiar sus ventanas debido a esta construcción ilegal. La estructura, levantada desde 2021, no solo invade la propiedad sino que se ha convertido en un escondite para delincuentes que aprovechan el pasaje de la urbanización Túpac Amaru para cometer robos.

Pese a que la municipalidad intervino y aplicó una multa, la dueña de la vivienda infractora pagó la sanción y abandonó el lugar, dejando el problema sin resolver. Los afectados han presentado reiteradas denuncias ante las autoridades locales, pero alegan desidia institucional ya que funcionarios municipales alegan haber “perdido los documentos” del caso. La señora Flor y sus hermanos exigen el derrumbe inmediato de la reja, incluso ofreciendo costear ellos mismos la remoción si las autoridades les brindan el apoyo legal necesario.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO