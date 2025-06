Una mujer en pijama apareció baleada en una calle de San Martín de Porres, cerca de una base de serenazgo, donde fue encontrada por efectivos municipales. La víctima, quien al parecer es menor de edad y de nacionalidad extranjera, intentó comunicarse con un familiar mediante su celular, mientras vecinos aseguran que no escucharon ningún disparo.

La PNP no descarta que se trate de un caso de trata de personas, dado el perfil de la afectada y las circunstancias del hecho. La joven fue trasladada a un centro médico con una herida de bala en la pierna, la cual mantenía cubierta con una manta. Aunque su estado de salud no fue detallado, las autoridades investigan si el ataque ocurrió en otro lugar, ya que no hay testigos del momento exacto del disparo.

