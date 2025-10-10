La reconocida chef Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas, detallando el proceso completo desde la elección de manzanas delicia -preferiblemente rojitas por su jugosidad- hasta el volteado final que caracteriza a este postre francés. La experta, quien utiliza un molde de 26 cm de diámetro donde carameliza azúcar y mantequilla antes de colocar las frutas bien apretadas, explica que las manzanas deben pelarse eliminando el centro con pepas pero manteniendo su forma de media luna para evitar que se rompan durante la cocción.

Plevisani prepara una masa dulce con 200 gramos de mantequilla, una taza de azúcar, dos tazas de harina y un huevo a temperatura ambiente, la cual estira hasta cubrir completamente las manzanas ya caramelizadas en el sartén frío. La chef, quien confiesa cocinar “24/7” por pasión, asegura que los bordes irregulares de la masa no afectan el resultado final, pues lo crucial es sellar bien el contenido antes del horneado para conseguir la textura característica.

