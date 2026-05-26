Sandra Plevisani preparó en su programa ‘Así de simple’ una de las recetas más pedidas por su público: el tallarín saltado.

La conductora compartió cada paso de esta preparación que fusiona la cocina italiana con la técnica del saltado peruano-chifa, y reveló los ingredientes clave para lograr el sabor auténtico.

Vea también: Sandra Plevisani enseña a preparar una deliciosa “papa a la huancaina” en ‘Así de simple’

¿Qué se necesita para preparar tallarín saltado?

Para esta preparación, Sandra utilizó 600 gramos de lomo en bastones, 4 cucharadas de aceite de oliva, una taza de cebolla roja en juliana, 4 tomates sin pepa también en juliana, 2 ajíes amarillos sin venas, una cucharada de pasta de ajo asado, jengibre picado, espaguetis o fideos al huevo, sal, pimienta, sillao, media taza de vinagre de vino blanco, salsa de ostión, media taza de caldo de carne, una cucharada de culantro picado y media taza de cebolla china verde picada.

Vea también: ¿Madres tienen a su hijo preferido? Psicoterapeuta explica las razones inconscientes

El truco del ajo asado

Uno de los secretos que compartió la conductora fue el uso de ajo asado, una técnica que pochocó a su equipo de producción. Plevisani explicó que se coloca el ajo entero en un asador de cerámica, se tapa y se lleva al horno por aproximadamente una hora. El resultado es un puré con sabor a ajo que no invade, ideal para este tipo de preparaciones.

Vea también: ¡Receta saludable! Maricucina Plevisani enseña a preparar “avena proteica a base de cacao y colágeno”

La importancia del fideo correcto

Sandra confesó que inicialmente iba a preparar el plato con espagueti italiano, pero su esposo Hugo la corrigió. Siguiendo su consejo, la conductora se dirigió a comprar el fideo chino adecuado. El tallarín se sancocha solo 5 minutos y luego se fríe en la sartén.

Vea también: ¡Día del payaso peruano! ‘Pitillo’ explica la verdadera historia: “Celebramos el Día que murió el payaso”

El paso a paso de la preparación

La conductora comenzó salpimentando la carne y salteándola en dos partes para que no se arrebate. Luego, en otra sartén bien caliente, incorporó el ajo asado, la cebolla, el ají amarillo, el jengibre, el sillao, la salsa de ostión, el caldo de carne y el vinagre de vino blanco. Finalmente, añadió la carne y los tallarines fritos, y mezcló todo con culantro, cebolla china y un toque de aceite de ajonjolí.