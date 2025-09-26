Sandra Plevisani revela cómo preparar los irresistibles cachitos de almendras en su programa Secretos de Cocina, compartiendo una receta ideal para emprendimientos o consentir a la familia. La chef describe estos dulces como una masa simple sin huevo con textura de alfajor, que combina harina cernida con mantequilla sin sal y almendras molidas. Ella confiesa haberse comido cinco durante la preparación, lo que demuestra lo adictivos que resultan estos bocados bañados en chocolate.

El proceso inicia creando una base con 1 3⁄4 taza de harina, 150g de mantequilla y 70 g de almendras procesadas para lograr una textura granulada. Plevisani sugiere usar margarina como alternativa para obtener una consistencia más firme, aunque asegura que el sabor sigue siendo delicioso con cualquier opción. El toque final incluye un baño de chocolate y almendras laminadas, creando un postre perfecto para ventas o regalos especiales.

