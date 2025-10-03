Sandra Plevisani sorprende con su exquisita tarta nido de abeja de melocotón y miel, preparada con la clásica masa Dolce y una base de hojaldre que resalta por su textura crujiente. La reconocida repostera detalla que este proceso exige paciencia, ya que la masa debe mantenerse fría para conservar su versatilidad y garantizar el éxito de la receta.

El relleno combina peras salteadas con canela y clavo de olor, procesadas hasta lograr un puré aterciopelado al que se añade miel de abeja y mermelada de albaricoque. Según Plevisani, esta mezcla aporta un sabor único que equilibra dulzura y frescura, mientras que la presentación con flores de masa hojaldre convierte el postre en una propuesta elegante para cualquier ocasión.

