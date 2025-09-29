Dos ciudadanos venezolanos que asesinaron a un taxista youtuber para robarle su camioneta fueron capturados en el distrito de Santa Anita, luego de que la víctima, quien combinaba su trabajo de conductor con la creación de contenido digital, fuera atacada brutalmente. El crimen ocurrió cuando los ahora detenidos, quienes integraban una banda organizada dedicada al robo de vehículos, abordaron la unidad bajo el pretexto de un servicio regular. Las imágenes de videovigilancia del distrito resultaron cruciales para identificar a los sospechosos, quienes fueron ubicados y arrestados en una vivienda utilizada como centro de operaciones delictivas.

Durante el operativo, los agentes recuperaron la camioneta que había sido sustraída durante el atraco, la cual presentaba señales de violencia correspondientes al modus operandi descrito en la investigación. La policía señaló que los implicados actuaron con extrema violencia para asegurar el botín, lo que evidencia el peligro que representan estas organizaciones criminales para los trabajadores del transporte. El caso ha generado alarma en el gremio de conductores, quienes exigen mayores medidas de seguridad para ejercer su labor ante el incremento de robos agravados en la capital.

