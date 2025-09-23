Una fuerte explosión en un local comercial de Santa Anita ha dejado un grave herido, identificado como David Cruz Santos, de 33 años, quien se encontraba trabajando en el interior del establecimiento. Testigos relataron que escucharon un estallido ensordecedor que los alertó, para luego observar al joven salir del lugar envuelto en llamas y pidiendo socorro de manera desesperada.

Vea también: DIRIS Sur atiende a abuelo enfermo en estado de abandono tras reporte de ATV Matinal

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. en la avenida Urubamba, cuadra 3, donde el local ‘Dominican Store’, que operaba como licorería, quedó reducido a escombros y artículos metálicos destrozados. La compañía de Bomberos 127 de Salamanca llegó al lugar para controlar el incendio posterior a la explosión, mientras que el herido fue trasladado de inmediato al hospital de Emergencias de Vitarte para recibir atención urgente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO