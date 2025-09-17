El ministro de Justicia, Santiváñez, se refirió al caso del ‘Escuadrón de la Muerte’ durante su intervención en el Congreso, revelando que la Fiscalía no pudo acreditar la responsabilidad de los acusados, lo que llevó a la Corte Suprema a declarar nulo todo el proceso y ordenar la libertad de todos los implicados. El titular del sector Justice afirmó que durante cuatro semanas consecutivas fue calificado como “abogado de delincuentes” por algunos medios de comunicación, quienes habrían impulsado una campaña en su contra que ahora queda desvirtuada por el fallo judicial.

Santiváñez denunció que esta situación forma parte de una cuarta “mega campaña” en su contra, señalando una presunta confabulación entre algunos medios y sectores del Ministerio Público para afectar a funcionarios que resultan “incómodos” dentro del actual gobierno. El ministro anunció que presentará medios probatorios para demostrar estas afirmaciones, manteniendo que las acusaciones sobre actos irregulares durante su gestión como ministro del Interior carecen de sustento legal y responden a intereses políticos particulares.

