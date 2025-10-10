El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informa que el próximo viernes 17 de octubre se realizará el remate de 143 vehículos, cuyos propietarios mantienen deudas en estado coactivo por concepto de impuesto vehicular, impuesto predial y multas de tránsito.

En el listado de vehículos a rematar figuran, vehículos sedán, camionetas SUV, vehículos utilitarios panel, station wagon, pick up, furgón, multipropósito, coupé, motocicletas, trimotos, entre otros. Con precios base que oscilan entre los S/119.92 a S/7777.78.

El SAT de Lima aclara que esta medida se toma tras haber agotado todos los procedimientos legales correspondientes, incluyendo la notificación personal a los deudores en sus domicilios fiscales y otros requerimientos previos.

Según la institución, los vehículos a ser rematados cuentan con deudas en estado coactivo que no fueron canceladas por sus propietarios, a pesar de las facilidades de pago que brinda la entidad. Por ello, exhortan a la ciudadanía a efectuar el pago de sus deudas de manera oportuna, a fin de evitar acciones de cobranza coactiva como los remates.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán presentarse con su documento de identidad vigente, carné de extranjería (en físico) u otro que acredite su identificación. Además, deberán contar como mínimo con el 30 % del precio final a ofertar, antes de darse inicio la diligencia.

El ingreso es gratuito. El remate tendrá lugar, de 8 a. m. a 3.20 p. m., en av. Maquinarias 2949, Cercado de Lima. La exhibición de las unidades se realizará los días 13, 14 y 15 de octubre, de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 a 4 p. m., en todos los depósitos del SAT (https://www.sat.gob.pe/WebSiteV9/CanalesAtencion/AgenciasSAT). Se recomienda no venir acompañados por menores de edad.

Para mayor información, pueden revisar el detalle de los vehículos en el siguiente enlace del SAT. (Andina)

