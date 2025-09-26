Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla habría comunicado la ubicación de Christian Rodríguez a un reportero de Magaly TV La Firme, luego de agredirlo. Según explicó Magaly Medina, cuando su investigador confrontó a Salcedo sobre las grabaciones que lo mostraban chocando y golpeando al productor, este inicialmente se negó a comentar, argumentando que “no voy a hacer más show” porque la situación “ya no es sana”. Sin embargo, ante la insistencia del investigador, Salcedo habría culminado la conversación con la enigmática y alarmante frase que sugiere el cierre de un capítulo a su favor.

Vea también: ¡EXCLUSIVO! Gustavo Salcedo mandó la ubicación y foto del vehículo del productor de Maju antes del ataque

La ‘Urraca’ cuestiona severamente esta actitud, preguntándose qué significa exactamente que todo “esté por su lado” después de un acto de violencia. Medina señala la contradicción en las palabras de Salcedo, quien alega evitar el “show” pero fue quien alertó a la prensa y ejecutó una agresión física contra un hombre que se encontraba con su esposa e hijo, un hecho que, según la opinión de la conductora, dista mucho de ser una solución sana .

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO