Saúl, el adolescente cusqueño de 14 años conocido como ayudante del ‘Dr. Batman’, fue trasladado desde Cusco para recibir atención especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde se encuentra internado por una cardiopatía congénita compleja. El menor, quien captó la atención nacional gracias a las gestiones de un médico que utilizó un disfraz de Batman para visibilizar su caso, inició su evaluación con ecocardiogramas y exámenes multidisciplinarios que determinarán el tratamiento a seguir, el cual será cubierto completamente por el Seguro Integral de Salud (SIS). Su padre permanece junto a él brindándole apoyo emocional durante este proceso, mientras los especialistas del nosocomio, reconocido por su alta complejidad en casos pediátricos, coordinan la junta médica que definirá los próximos pasos.

La llegada de Saúl a Lima marca un hito crucial en su búsqueda de tratamiento, luego de que su condición cardiaca requiriera la intervención de especialistas en un centro de tercer nivel. El INSN San Borja, que cuenta con profesionales calificados para atender patologías cardíacas complejas, realizará estudios exhaustivos para diagnosticar con precisión la anomalía congénita que afecta al adolescente, cuyo caso fue destacado mediáticamente por las originales estrategias de su médico tratante en Cusco. Esta atención representa un avance significativo en el sistema de salud pública peruano, demostrando la capacidad de respuesta ante casos de alta complejidad que requieren coordinación interregional y el uso efectivo de los mecanismos de cobertura sanitaria establecidos.

