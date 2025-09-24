Giancarlo Scarpati revela un escandaloso trueque ocurrido durante el stream de Diealis, donde una actriz de cine para adultos, que asistió como invitada, “le ofreció una atención sexual con tal que salga en un video XXX”. Según el testimonio del influencer en Magaly TV La Firme, la mujer le propuso directamente al streamer un intercambio: ella le brindaría favores íntimos a cambio de que él participara en una de sus producciones pornográficas. Scarpati añadió que Diealis, quien según él “sexualiza a todas las mujeres”, aceptó la propuesta y ambos salieron a la terraza de la casa donde se realizaba la grabación.

El youtuber describió que, luego de varios minutos, Diealis regresó sin polo ni short, mientras la mujer volvió con el pantalón desabrochado, evidenciando que algo había ocurrido entre ellos. Scarpati también denunció que el streamer es quien “abastece todo” el alcohol en estos eventos, promoviendo un ambiente de descontrol donde ocurren este tipo de situaciones.

