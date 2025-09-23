Giancarlo Scarpati responde a los audios filtrados con Diealis donde se mencionan drogas, afirmando que al streamer “le gusta hacer el stream con final feliz”, según reveló en el programa de Magaly Medina. El influencer explicó que, si bien en la conversación privada se habló sobre marihuana y tusi, él no suele discutir esos temas públicamente, pero confirmó que son elementos comunes en los “chupi streams” que organiza Diealis.

La expresión “final feliz” se refiere a la supuesta costumbre de Diealis de que sus invitadas pasen la noche con él después de que las cámaras se apagan, una práctica que Scarpati describió como habitual en ese entorno. Magaly Medina presentó esta información como parte de la investigación sobre los polémicos métodos del streamer, quien habría normalizado este tipo de dinámicas en sus transmisiones.

