El mundo de la farándula peruana se estremeció este fin de semana con el sorpresivo anuncio de María Pía Copello: la carismática presentadora comunicó su salida del país, decisión que rápidamente se volvió viral. A través de un emotivo post en Instagram, María Pía agradeció el cariño del público y compartió las razones personales detrás de esta nueva etapa.

El motivo detrás del viaje familiar

La presentadora de programas televisivos explicó que la decisión responde a motivos estrictamente personales y familiares, priorizando el bienestar y proyectos a largo plazo de sus hijos.

“Nos vamos con la familia de vacaciones. Mi hijo Vasco cumplió 15 en mayo, pero habíamos planeado un viaje familiar por su happy”, escribió María Pía Copello en su storie de Instagram.

Lejos de rumores sobre una salida definitiva de la televisión, María Pía aclaró que tomaron la decisión de escaparse juntos unos días para compartir y disfrutar de sus hijos. “Papito y mamita trabajan duro y queríamos estar juntos unos días y disfrutar de nuestros pequeños ya no tan pequeños”, relató en Instagram, acompañando el mensaje con imágenes de la unión familiar.

Rumores aclarados y salud en óptimas condiciones

En semanas recientes, María Pía también despejó preocupaciones sobre su salud. Luego de aparecer en televisión con el rostro inmovilizado, explicó que fue debido a una anestesia tras una endodoncia de urgencia. Desmintió así cualquier rumor sobre problemas médicos y aseguró sentirse plenamente recuperada.

La noticia del viaje desató una oleada de cariño y buenos deseos en redes sociales. Fans y figuras del espectáculo saludaron la decisión de priorizar a la familia y celebrar juntos un momento especial, demostrando una vez más la conexión única de María Pía con el público peruano.

