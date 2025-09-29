La partida de Camucha Negrete cierra el telón de una vida dedicada al espectáculo, donde su carisma y talento la convirtieron en una dama fundamental del cine, teatro y la televisión peruana. Inició su carrera a los 19 años en el programa “Los Comediantes” y mantuvo una presencia ininterrumpida en Panamericana durante 25 años, forjando una trayectoria que la consagró como referente indiscutible. Su vida personal estuvo marcada por una temprana viudez a los 17 años, cuando quedó a cargo de dos bebés tras el trágico accidente de su primer esposo, circunstancia que superó con entereza para construir un legado artístico que perdura.

Su segundo matrimonio con “El Gaucho” representó el amor de su vida, una relación que describía como una fusión que se fortalecía con los años y que incluía pequeños rituales como llevar el desayuno a la cama. Hasta sus últimos días, Camucha mantuvo la convicción de que debía seguir produciendo y creando para sentirse plena, considerando que el arte era el motor que llenaba su existencia de significado. Su legado perdura no solo en archivos audiovisuales, sino en el corazón de un país que la recuerda con afecto y admiración.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO