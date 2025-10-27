Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el nutricionista Flavio Quincot. La pareja, que lleva cinco años de relación y tiene una hija en común, celebró este especial momento durante su viaje por Europa, con Roma como escenario principal.

El romántico momento quedó registrado en las redes sociales de ambos, donde Majo compartió una serie de fotografías junto al mensaje: “Y esto pasó… Te amo, para toda la vida contigo. 20.10”. En las imágenes se aprecia a la pareja sonriente y emocionada mientras muestran el anillo de compromiso.

La noticia generó numerosas reacciones en redes, donde los seguidores de Majo felicitaron a la pareja por dar este importante paso en su relación. Ella y Flavio son padres de la pequeña Aitana, de tres años, y desde hace un tiempo residen juntos en Lima, donde él ejerce su profesión como nutricionista especializado en alto rendimiento.

La historia de amor de Majo Parodi y Flavio Quincot

Majo Parodi y Flavio Quincot iniciaron su relación en 2019 y desde entonces se han mostrado como una pareja sólida y discreta. Flavio, graduado de la Universidad de Navarra y con un máster en nutrición deportiva en Londres, ha trabajado con reconocidos futbolistas peruanos como Edison Flores y Paolo Hurtado.

En enero de este año, ambos celebraron cinco años juntos y reafirmaron su compromiso familiar junto a su hija. Ahora, tras la propuesta en Roma, la pareja planea formalizar su unión en los próximos meses, sumando una nueva alegría a la familia Parodi.

