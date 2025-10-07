Dos conductores se enfrentaron a golpes en plena pista de Barrios Altos, una violenta pelea que paralizó el tránsito y aterrorizó a los pasajeros de sus unidades. El altercado comenzó como una discusión por un pasajero, pero escaló rápidamente cuando uno de los choferes bajó de su vehículo blandiendo una herramienta como arma.

Testigos captaron el momento en que los insultos se transformaron en puñetazos y patadas, una escena caótica que incluyó golpes a los vehículos y vidrios rotos en medio de la vía pública. La batalla campal se desarrolló en el cruce conocido como 5 Esquinas, donde los gritos de los pasajeros se mezclaron con el sonido de los golpes durante varios minutos. Finalmente ambos conductores abandonaron el lugar como si nada hubiera pasado.

