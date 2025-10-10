El Congreso de la República publicó la resolución que oficializa la vacancia de Dina Boluarte en el cargo de presidenta de la República, tras ser aprobada por el Pleno con 122 votos a favor. La medida se formalizó mediante la Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR, difundida en la separata de Normas Legales del diario El Peruano.

El documento declara la incapacidad moral permanente de Boluarte, conforme al artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, y dispone la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115, que determina quién asume la Presidencia de manera interina.

La resolución lleva las firmas de José Jerí Oré, presidente del Congreso, y Fernando Rospigliosi, vicepresidente, y marca el cierre oficial de la gestión de Dina Boluarte, iniciando el proceso para la designación del nuevo jefe de Estado.

José Jerí Oré juró como presidente del Perú

El titular del Congreso asumió oficialmente la Presidencia de la República luego de que el Parlamento aprobara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. En su juramento ante el Pleno, el nuevo mandatario prometió ejercer el cargo hasta el 26 de julio de 2026 y pidió unidad para iniciar una etapa de reconciliación nacional.

Durante su primer mensaje a la Nación, Jerí reconoció los errores del pasado y llamó a trabajar con humildad y compromiso. Además, señaló que su gobierno de transición priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizará un proceso electoral transparente, legal y neutral.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO