Una balacera desató el pánico entre los asistentes al concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. De acuerdo con testigos, varios disparos interrumpieron el show y obligaron a los músicos a suspender de inmediato su presentación.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los asistentes huyendo del lugar entre gritos y confusión, además se puede ver cómo la orquesta se aleja del escenario e intenta esquivar el ataque. Según versiones preliminares, uno de los músicos fue alcanzado por una bala y trasladado de emergencia.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al recinto para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del integrante herido ni la identidad de los responsables del ataque.

Músico habría resultado herido durante ataque en pleno concierto

Según las primeras informaciones, los disparos habrían sido dirigidos hacia el escenario mientras la agrupación interpretaba uno de sus temas, dejando herido a uno de los músicos. Los integrantes de Agua Marina intentaron auxiliarlo antes de la llegada de las autoridades y del personal de primeros auxilios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO