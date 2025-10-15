El enfrentamiento entre manifestantes y la Policía en la avenida Abancay generó momentos de tensión cuando varios protestantes encendieron fuego y lanzaron cohetecillos hacia el Congreso de la República. La marcha, que había comenzado de manera pacífica, se tornó violenta luego de que un contingente policial saliera del Parlamento para repeler a los grupos más radicales que provocaban disturbios y bloqueaban las vías principales.

Durante el operativo, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que dejó a varias personas afectadas por inhalación. Además, se confirmó la detención de una persona.

