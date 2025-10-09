Un resguardo policial se registra en los exteriores de la embajada de Ecuador en Lima, donde se observa una movilización inusual de agentes y periodistas que captan el ingreso de vehículos de color oscuro. Esta presencia, que incluye tanto a efectivos de seguridad de la sede diplomática como a refuerzos externos, se produce después de que legisladores como Patricia Chirinos especularan sobre este país como un posible destino de asilo para la presidenta Dina Boluarte. Las imágenes que circulan en medios muestran una concentración mediática frente al recinto, la cual genera interrogantes sobre las causas concretas que motivan este operativo inesperado.

Vea también: Presidencia del Perú desmiente que Dina Boluarte vaya a renunciar al cargo

La situación revive el precedente de Pedro Castillo, cuya familia recibió asilo político en México, un hecho que condiciona la lectura del actual despliegue en la misión diplomática. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial que explique la razón del operativo, la coincidencia con el debate político sobre una eventual vacancia presidencial añade una capa de especulación pública. El despliegue responde a protocolos de seguridad ante escenarios de alta sensibilidad política, los cuales requieren prevenir cualquier incidente en un perímetro de protección internacional. Este evento marca un punto crítico en la coyuntura, conectando directamente la tensión doméstica con la diplomacia regional.

