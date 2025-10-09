Fernando Rospigliosi, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, generó incidentes durante la sesión del pleno al negar el uso de la palabra a varios congresistas que buscaban pronunciarse sobre temas de coyuntura nacional. El legislador, quien presidía la sesión, afirmó repetidamente “no va a haber pedido de palabra”, argumentando que debían priorizar la discusión de proyectos de ley agendados, lo que impidió el debate sobre la ola de inseguridad y el atentado contra la agrupación Agua Marina. Esta decisión provocó el malestar de varios representantes, entre ellos la congresista Magaly Ruiz, presidenta de la Comisión de Salud, quien también solicitó intervenir sin éxito.

La medida adoptada por Rospigliosi impidió que los legisladores abordaran asuntos de interés público que requieren respuesta inmediata, según manifestaron los afectados, quienes consideran que el espacio parlamentario debe ser un foro para tratar la crisis de seguridad. El vicepresidente de la Mesa Directiva mantuvo su postura firme durante el desarrollo de la sesión ordinaria, señalando que no se permitirían intervenciones fuera del orden del día establecido.

