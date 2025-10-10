Milett Figueroa volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir imágenes en las que se le ve luciendo un impactante anillo que le habría regalado Marcelo Tinelli. La joya, de diseño exclusivo y con incrustaciones brillantes, fue calificada por la modelo como “un detalle con mucho amor”, lo que desató especulaciones sobre un posible compromiso entre ambos.

La pareja, que recientemente confirmó su reconciliación tras una polémica ruptura anunciada en un podcast argentino, se encuentra en Lima para grabar nuevos episodios del reality “Los Tinelli” y lanzar un producto cosmético vinculado a Milett. En medio de esta nueva etapa, el anillo se ha convertido en el símbolo de su renovado vínculo.

Reconciliación y planes en Perú

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron vistos juntos en una terraza de San Isidro, compartiendo momentos románticos y publicaciones cruzadas en Instagram. “Mi suspiro limeño, Milett”, escribió el conductor argentino, mientras ella respondió con un “En casita, te amo”, confirmando que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Según fuentes cercanas, ambos estarían considerando Cusco como destino para una posible ceremonia íntima, aunque no han confirmado oficialmente planes de boda. La madre de Milett, Martha Valcárcel, también ha respaldado la relación, afirmando que “el amor entre ellos es real y fuerte”.

¿Un anillo de compromiso?

Aunque Milett no ha usado la palabra “compromiso”, el anillo ha sido interpretado por muchos como una señal clara de que la relación va en serio. En declaraciones a la prensa, Tinelli no descartó la posibilidad de casarse: “Estamos muy bien, y cuando uno está bien, los planes vienen solos”, dijo con una sonrisa cómplice.

La joya fue mostrada en un video, donde se aprecia su diseño sofisticado y el gesto cariñoso con el que fue entregada. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar: “Ese anillo no es cualquier regalo”, “Se viene la boda”, comentaron en redes.