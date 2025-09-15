Pamela Franco desmiente rotundamente los rumores de que estaría embarazada de Christian Cueva, tras la especulación generada por su reciente cambio de figura. La cantante, quien lucía un vestido que resaltaba una silueta más voluminosa durante un evento, respondió con picardía cuando Leysi Suárez

le preguntó directamente frente al público, por lo que la cumbiambera respondió “déjame seguir practicando”. Esta réplica jocosa, que inmediatamente circuló en redes sociales, sirvió como su negativa oficial a los rumores que habían ganado fuerza durante el fin de semana.

Vea también: Magaly tras exposición de Dayanita a exfubtolista de la selección peruana: “Era un gato heterocurioso”

La conductora Magaly Medina sugirió que la explicación más simple para los rumores eran los excesos de comida y no un posible ‘Aladinito’. Medina comentó con ironía que “lo más práctico era decir, me comí panes con chicharrón”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO