En ‘Secretos de cocina’, Sandra Plevisani comparte la preparación de los famosos cachitos de hojaldre, un postre sencillo que se convierte en protagonista cuando buscamos engreírnos después de una semana intensa. Plevisani recuerda que la clave está en manipular el hojaldre en frío para conservar la textura crujiente, lo que garantiza un resultado perfecto incluso en casa.

Vea también: Comas: Sicario mató de 11 balazos a madre de familia frente a sus niñas

La receta parte de una masa bien trabajada que, con el azúcar espolvoreado, logra un acabado caramelizado, mientras el relleno queda a elección: manjar blanco, crema chantilly o incluso crema de chocolate con avellanas. Además, recomienda reservar parte de la masa en refrigeración para futuros antojos, lo que vuelve la receta práctica y rendidora.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO