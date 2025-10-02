En una nueva edición de ‘Secretos de cocina’, la chef Sandra Plevisani enseña a preparar el famoso ‘ratatouille’, un clásico de verduras revueltas que destaca por su versatilidad y profundidad de sabores. La receta utiliza ingredientes accesibles como berenjenas, zapallo italiano, pimientos de colores, tomate, cebolla, ajo y aceite de oliva, los cuales requieren una preparación meticulosa que incluye remojar las berenjenas en agua con sal para eliminar su amargor característico.

Plevisani revela un truco fundamental al cocinar los pimientos: deben dorarse primero en la hornilla para poder pelarlos fácilmente y evitar la indigestión que causa su cáscara, proceso que realza su dulzura natural. Cada verdura se saltea por separado antes de integrarse, una técnica que preserva las texturas individuales y concentra los sabores para lograr un equilibrio perfecto en el plato final.

