Hoy en Secretos de Cocina, aprende a preparar palitos de queso con la reconocida chef Sandra Plevisani, quien revela los secretos para lograr una textura perfecta y dorada. La experta recomienda utilizar moldes individuales de silicona que evitan que el queso se adhiera a las superficies y permiten desmoldar intactos cada palito. Este método garantiza conservar ese delicioso “quesito pegadito” que tanto disfrutamos pero sin romper la delicada estructura de la masa.

La receta resulta ideal para quienes buscan alternativas a los bocaditos tradicionales de hojaldre, ofreciendo una opción irresistible para acompañar tragos o comidas. Plevisani demuestra cómo aprovechar hasta el último resto de queso pintando los palitos con clara para incorporar todo el producto sin desperdicios. El horneado requiere aproximadamente 45 minutos hasta obtener ese dorado perfecto que los convierte en el centro de cualquier reunión familiar o social.

