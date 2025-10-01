‘Secretos de cocina’ revela cómo preparar tomates rellenos con arroz utilizando una receta familiar que combina técnicas tradicionales con ingredientes frescos del jardín. La preparación comienza seleccionando tomates redondos firmes, a los que se les retira la pulpa cuidadosamente con un cuchillo de sierra para formar una base resistente que la autora describe como “piscinita”.

El relleno se completa con un sofrito de ajo y cebolla que se integra al arroz graneadito, mezclándose con la salsa de tomate previamente preparada y quesos parmesano y mozzarella para lograr gratinado. La presentación final incluye las tapas superiores de los tomates, creando un plato visualmente atractivo que hornea hasta obtener textura tierna con superficie dorada.

