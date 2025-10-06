Sandra Plevisani enseña a preparar un chiffon de chocolate en su segmento “Secretos de Cocina“, una receta que comparte con todas las amantes de la repostería que esperaban ansiosas esta demostración. La reconocida chef utiliza ingredientes básicos como harina, azúcar y cocoa cernida con polvo de hornear, los cuales se mezclan con aceite vegetal, yemas de corral y agua a temperatura ambiente para lograr una masa homogénea.

Plevisani enfatiza la importancia de utilizar ingredientes a temperatura ambiente, un detalle crucial que evita que la masa se corte o pierda aireación durante el mezclado. La preparación se complementa con un ganache de chocolate, una salsa sedosa que realza el sabor del bizcocho y añade un toque elegante al postre final. La chef utiliza una batidora de la marca Inmaco para lograr la consistencia ideal, una herramienta que describe como “maravillosa y potente” para obtener resultados profesionales en casa.

