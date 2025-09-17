Hoy en Secretos de Cocina, aprende a preparar un delicioso keke de limón y yogurt con una receta que prioriza ingredientes a temperatura ambiente, como los huevos de corral y el yogur griego espeso, para garantizar una textura esponjosa y un sabor intenso. El proceso inicia cerniendo dos veces la harina con el polvo de hornear, un paso crucial que incorpora aire a la mezcla y asegura que el resultado final sea un queque increíblemente ligero y suave, ideal para cualquier ocasión.

La mezcla se hornea a 180°C en un molde debidamente preparado, y el toque maestro es un almíbar de limón que se vierte sobre el queque aún caliente, impregnándolo de humedad y acidez. Incorporar el aceite al final de la batida es el secreto mejor guardado de esta preparación, un detalle técnico que evita que la masa se corte y garantiza una miga perfectamente húmeda, coronada con almendras y avena para una textura crujiente.

