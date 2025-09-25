Sandra Plevisani comparte los ‘secretos de cocina’ para preparar un delicioso lomo de res, comenzando por la importancia de secar muy bien la pieza con papel toalla antes de sellarla. La reconocida chef explica que este sencillo paso evita que salpique el agua al contacto con el aceite caliente, logrando un sellado perfecto por todos los lados que sella los jugos internos. Para aromatizar la carne, utiliza una mezcla de ajo y romero fresco, que junto con un toque de Oporto y mantequilla crean una salsa irresistible.

Vea también: Ministro del Interior tras captura de ‘El Monstruo’: “Este fin de semana pude estar en nuestro país”

El tiempo de cocción en el horno es clave y Plevisani ofrece una guía práctica: un lomo de 900 gramos requiere aproximadamente 25 minutos para alcanzar su punto ideal. Mientras se hornea, ella recomienda preparar unas guarniciones clásicas como un pastel de papa y brócoli salteado con aceite de oliva. La chef también aclara cómo retirar el “huachalomo”, un pequeño tendón que se puede aprovechar para otros platos, asegurando una presentación impecable para la mesa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO