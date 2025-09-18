Sandra Plevisani comparte su receta secreta de pastel de papa, un plato que se ha convertido en tradición familiar navideña. La reconocida chef enseña el truco de cocinar la papa “al dente” en lugar de sancocharla completamente, método que preserva su textura y evita que se deshaga. La preparación incluye crema de leche, parmesano y cebolla china, ingredientes que se intercalan en capas dentro de un molde enmantequillado.

El horneado a 350°F durante el tiempo necesario unificar los sabores, técnica que Plevisani aprendió de maestros franceses pero adaptó con productos peruanos. Esta versión personalizada utiliza papa blanca por su consistencia ideal, evitando variedades demasiado harinosas como la papa blanca. El resultado es un acompañamiento versátil que complementa carnes y pescados.

