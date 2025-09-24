Sandra Plevisani comparte los secretos para preparar un exquisito milhojas de fresas en una clase magistral que desglosa el proceso desde la masa hasta el armado final. La reconocida pastelera utiliza una masa de hojaldre fría, que debe trabajarse con precisión para lograr esas características capas crujientes que definen al postre. Plevisani demuestra técnicas profesionales como el uso de cortadores cuadrados y brochado con clara de huevo, métodos que garantizan una presentación impecable similar a la de las mejores pastelerías.

El relleno combina crema pastelera o manjar con fresas frescas, creando un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. La chef enfatiza la importancia de decorar con azúcar glass y frutos del bosque para realzar tanto el sabor como la presentación visual del postre. Este milhojas, que puede adaptarse usando otras frutas de temporada, se convierte en una opción versátil para impresionar en ocasiones especiales siguiendo los consejos de una de las expertas en repostería más reconocidas del país.

