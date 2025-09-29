Los ‘secretos de cocina’ para preparar un auténtico “quiche Lorraine” incluyen técnicas profesionales que garantizan una masa crocante y un relleno cremoso. La receta original, que proviene de la región noreste de Francia, requiere una base de harina, mantequilla, huevo y azúcar, ingredientes que se mezclan formando una masa que debe reposar antes de hornearse.

El relleno tradicional incorpora tocino ahumado frito, crema de leche, queso y cuatro huevos a temperatura ambiente, combinación que se aromatiza con nuez moscada para realzar los sabores. Un truco profesional consiste en pintar la masa prehorneada con clara de huevo, técnica que sella perfectamente la base e impide que los líquidos la ablanden durante la cocción final a 180°C hasta que doré perfectamente.

