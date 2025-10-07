Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas siguiendo los ‘Secretos de cocina’ revelados por expertos reposteros, quienes comparten técnicas profesionales para lograr una masa perfecta y crema pastelera con textura ideal. La masa dulce requiere 200g de mantequilla, dos tazas de harina y un huevo a temperatura ambiente, ingredientes que deben mezclarse y dejarse reposar toda la noche para evitar que las paredes se caigan durante el horneado.

La crema pastelera se elabora con leche evaporada para mayor consistencia, un truco culinario que asegura un relleno firme al cortar cada porción sin perder su cremosidad característica. La decoración final incorpora frutas frescas como arándanos, fresas y kiwis sobre base de chocolate, creando un contraste de sabores que convierte este postre en el centro de atención de cualquier reunión familiar.

