Hoy, en Secretos de Cocina aprende a preparar unos deliciosos rollos de chocolate y pecanas con esta receta que utiliza una masa versátil, ideal para rellenar con crema de avellanas y nueces picadas. El secreto está en el baño de caramelo, que se prepara con azúcar rubia, mantequilla, miel de maple y crema de leche, creando una cubierta dorada y brillante que realza el sabor. Este postre, que hornea a 350°F, duplica su tamaño durante la cocción, obteniendo una textura esponjosa que se deshace en el paladar.

El proceso comienza extendiendo la masa previamente reposada, untándola generosamente con la crema de chocolate y esparciendo las pecanas trituradas antes de enrollarla con cuidado. Una vez formados los rollos, se disponen en una sartén con el caramelo base, que ayuda a que crezcan uniformemente en el horno precalentado, alcanzando su punto perfecto en aproximadamente media hora. La receta permite adaptaciones creativas, invitando a experimentar con diferentes ingredientes para hacerla única en cada preparación.

