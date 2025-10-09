En esta edición de ‘Secretos de cocina‘ la reconocida chef Sandra Plevisani nos enseña a preparar unas berenjenas a la parmesana que conquistarán cualquier paladar, comenzando por seleccionar ejemplares de tamaño mediano y color oscuro para garantizar su dulzura natural. La experta revela que el remojo en agua con sal durante varias horas elimina completamente el amargor característico de esta hortaliza mediterránea, un paso fundamental que muchos cocineros omiten y que marca la diferencia en el resultado final.

La construcción del plato inicia con una base de salsa de tomate “bien reducida” -nunca aguada- seguida de capas alternadas de berenjena, hojas de albahaca fresca y queso mozzarella ligeramente escurrido para evitar exceso de humedad. La chef enfatiza que el queso parmesano rallado debe incorporarse en la capa superior para formar un gratinado dorado y crujiente durante el horneado final.

