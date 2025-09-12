La reconocida chef Sandra Plevisani revela su secreto para elaborar la clásica preparación del “Mil hojas de manzanas”, un postre que requiere de técnica y precisión. En su receta, que demanda 100 gramos de mantequilla sin sal. La experta enfatiza la importancia de la temperatura de los ingredientes para lograr la deseada capas crujientes que caracterizan a este dulce.

El proceso, que comienza con la formación de la masa usando 500 gramos de harina y una taza de agua, se completa con un relleno de manzana delicia y crema pastelera. Plevisani le agrega una capa de azúcar, que aporta el toque final de sabor y presentación. Este tutorial se convierte en una valiosa guía para los amantes de la repostería que buscan perfeccionar sus habilidades culinarias con recetas de alto nivel.

