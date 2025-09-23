La reconocida chef Sandra Plevisani comparte en ‘Secretos de Cocina’ su receta para preparar unos esponjosos pancitos de yema, ideales para disfrutar en familia. La masa base, que los televidentes deben tener anotada de emisiones anteriores, requiere ingredientes precisos como dos y un cuarto de cucharadita de levadura seca activa, harina sin preparar, huevos batidos y yemas. Plevisani enfatiza que lo divertido de la preparación es que se puede realizar con niños, quienes pueden darle diferentes formas a los panecillos, como una trenza sencilla, antes de dejarlos levar por aproximadamente una hora y media.

Una vez que la masa ha crecido, el secreto para lograr un color dorado perfecto es pincelar cada pancito con clara de huevo batida y espolvorear ajonjolí por encima antes de hornear. La chef sugiere servirlos recién salidos del horno, bien abiertos y acompañados de mantequilla, jamón en tajadas delgadas y queso fresco. Este tutorial no solo enseña una técnica culinaria, sino que promueve una actividad familiar divertida y el placer de consumir pan recién hecho, un lujo casero que todos pueden alcanzar.

