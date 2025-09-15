La reconocida Chef Sandra Plevisani comparte su receta para preparar unas deliciosas chocotejas , un dulce emblemático cuya perfección radica en el balance de texturas y sabores. El elemento crucial, según la experta, son las pecanas enteras tostadas con sal, que se deben dorar previamente para realzar su sabor y proporcionar un contraste salado que corta la dulzura del manjar blanco, el cual puede ser de diversos sabores como lúcuma, chirimoya o maracuyá. Este contraste es el secreto que eleva la receta de simple a extraordinaria.

Para la cobertura, Plevisani recomienda utilizar chocolate al 55%, que ofrece un equilibrio ideal entre amargor y dulzor, fundiéndolo y templándolo correctamente para lograr un acabado crujiente y brillante. Una vez bañadas las chocotejas, es vital llevarlas al freezer durante unos dos o tres minutos para que el chocolate se endurezca de forma rápida y homogénea.

