En ‘Secretos de cocina‘, Sandra Plevisani te enseña a preparar una deliciosa crema de espárragos utilizando productos nacionales que son orgullo de exportación peruana. La reconocida chef comparte técnicas profesionales como el blanqueado con hielo, que preserva el color vibrante de los espárragos tal como se hace con el brócoli y las vainitas, evitando que se tornen blancuzcos durante la cocción.

Vea también: ¿Te hicieron un amarre? ¡Te decimos cómo quitártelo!

El proceso incluye caramelizar cebolla blanca y poro en mantequilla, agregando después los espárragos previamente sancochados y el caldo para cocinar antes de procesar la mezcla hasta obtener una textura cremosa. Plevisani sugiere alternativas accesibles como leche evaporada en lugar de crema de leche, además de recomendar albahaca fresca para intensificar los aromas de la preparación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO