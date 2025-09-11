Sandra Plevisani comparte sus ‘Secretos de Cocina’ para preparar una ensalada de quinua que destaca por su técnica de escurrido durante tres horas, crucial para lograr la textura ideal que evita la formación de grumos y garantiza un grano suelto y al dente. La chef enfatiza que tostar la quinua en horno después del escurrido crea una capa crujiente similar a galletas, alternativa que abre posibilidades para postres como el tocino del cielo, reinventando usos tradicionales de este superalimento peruano.

Vea también: Maju Mantilla: ¿Qué puedes perder por infidelidad? Rosa Sasieta advierte

La combinación estratégica de pepinillo japonés, tomate cherry y pecanas —en reemplazo de piñones— crea un balance de texturas y sabores donde el aceite de oliva actúa como conductor de sabores, emulsionando naturalmente con el jugo de limón y la sal agregada desde arriba para evitar empastamientos. Plevisani recomienda agregar la palta al final para prevenir su oxidación y sugiere hierbabuena o menta como opciones para intensificar el aroma, consejos que elevan la presentación y el sabor para ocasiones especiales o cenas con invitados.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO