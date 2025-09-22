Sandra Plevisani revela en su segmento ‘Secretos de cocina’ su receta para preparar una deliciosa crostata de albaricoque, un postre italiano que describe como “super fácil” y delicioso. La chef explica que, a diferencia de un pay tradicional, esta versión se caracteriza por su cubierta de masa entrelazada o decorada con formas, en este caso una atractiva flor. Los ingredientes para la masa son sencillos: 200g de mantequilla, dos tazas de harina, una de azúcar, vainilla y sal.

Vea también: El lado oscuro de Roblox: ¿Cuáles son los peligros de esta plataforma de juegos para niños?

El secreto del sabor único, según Plevisani, radica en usar mermelada de albaricoque, que aporta un agradable punto ácido que equilibra la dulzura. Para el armado, se extiende la masa, se coloca una generosa cantidad de mermelada (entre 500g y 600g) y se decora con tiras o figuras de la misma masa. Finalmente, se pinta con clara de huevo, se espolvorea azúcar fina y se añade brillo de pastelería para obtener un resultado profesional y apetitoso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO